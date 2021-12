Renê Júnior treina e pode voltar ao time do Bahia nesta quarta-feira

Um dia depois da empolgante goleada na estreia do Brasileirão, o Bahia não teve tempo para comemorar. Já se reapresentou visando ao confronto mais importante do ano até aqui: a decisão da Copa do Nordeste, que começa na quarta-feira, 17, em Recife, contra o Sport.

A boa notícia vinda do Fazendão foi a participação normal do volante Renê Júnior, que, por conta de uma lesão muscular, havia sido desfalque nas duas últimas partidas da equipe. Seu possível retorno seria providencial, já que Edson, titular do setor, está suspenso por ter acumulado três cartões amarelos. Assim, Renê faria dupla com Juninho.

Outro que não poderá atuar diante do Leão da Ilha é o lateral-esquerdo Armero, que já ficou de fora do triunfo de domingo por conta de uma contusão. Matheus Reis segue como substituto.

Expulso no Ba-Vi semifinal, o meia Régis completa a lista de desfalques. Ainda não há pistas sobre quem atuará em seu lugar. O técnico Guto Ferreira pode escolher o centroavante Gustavo e remanejar o posicionamento de suas outras peças do setor ofensivo. Maikon Leite e Diego Rosa são opções que mexeriam menos no sistema de jogo.

No treino desta segunda-feira, 15, os titulares no 6 a 2 sobre o Atlético-PR fizeram trabalho regenerativo. A atividade com bola foi para reservas.

Venda de ingressos

Os sócios do Bahia já poderão garantir seus ingressos para o segundo jogo da final da Copa do Nordeste, no próximo dia 24, contra o Sport, a partir desta terça, 16, às 10h, pelo site arenafontenova.com.br.

Na quarta, 17, a comercialização será aberta para todos os torcedores, também pela internet. Entradas só serão encontradas nos pontos físicos a partir de quinta, nas bilheterias da Fonte Nova, balcões TicketMix e lojas oficiais do clube.

