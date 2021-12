Renê Júnior se despede do Bahia em rede social

Novo reforço do Corinthians, o volante Renê Júnior fez um texto de agradecimento ao Bahia na tarde desta quinta-feira, 7, por meio de seu perfil nas redes sociais.

Na postagem, Renê Jr. se despediu da torcida, funcionários, companheiros e dirigentes. Ele também admitiu que guardará o clube com carinho (confira abaixo).

O 'Crazy Dog' (cachorro louco, tradução livre em inglês), como é conhecido pela torcida do Tricolor, atuou em 30 jogos na Série A. Foram quatro gols e 94 roubadas de bola.

Ele chegou no Esquadrão em setembro de 2016, quando conquistou o acesso à série A e, no ano seguinte, foi campeão da Copa do Nordeste.

Para a posição, o Esquadrão já iniciou negociações com Elton, da Ponte Preta, e Luiz Antônio, da Chapecoense. O atual vice-presidente Tricolor, Pedro Henriques, ainda confirmou o interesse na permanência de Allione e Thiago Martins, do Palmeiras, além de Mendoza, do Corinthians. As decisões ficarão para a próxima direção, que será eleita no sábado, 9.

