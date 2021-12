Renê Júnior renova com Bahia; cresce assédio sobre Guto Ferreira

O presidente do Bahia confirmou nesta quinta-feira, 15, que as a renovação de contrato com o volante Renê Jr. foi finalizada com sucesso. Jogador de confiança do técnico Guto Ferreira, ele deverá permanecer no clube até o final de 2017. O acordo com a Ponte Preta, detentora dos direitos federativos do atleta, ainda não foi oficializado pelo clube, pois falta a assinatura de contrato.

No início da semana, Renê Jr. se mostrava otimista em jogar uma nova temporada em Salvador, garantindo que as negociações estavam avançadas. O atleta, de 27 anos, chegou ao Bahia na reta final da Série B, onde atuou nove vezes, sendo titular da equipe a partir da 33ª rodada, aproveitando as chances de jogar após as contusões de Luiz Antônio e Juninho.

Se Renê Jr. fica, o técnico Guto Ferreira, que teve seu contrato renovado automaticamente após o acesso do time à Série A, vê seu nome cada vez mais forte para assumir o Corinthians, que nesta quinta anunciou a demissão de Oswaldo de Oliveira. Segundo veículos como Uol, Folha Online, Globo.com e Lance!, o treinador do Bahia é o nome mais cotado para dirigir o time paulista em 2017.

O presidente do Bahia, Marcelo Sant'ana, disse nesta quinta que está confiante na permanência do treinador, que em conversa particular afirmou que deseja ficar no Fazendão. Em entrevista ao Sportv, o dirigente confirmou que o Tricolor está protegido por uma multa rescisória. “Guto me liga diretamente. A gente tem tratado com ele de contratações e do planejamento da pré-temporada do próximo ano. E eu cheguei a conversar com ele sobre uma eventual saída, logo depois do acesso, mas ele disse que mantinha a posição de ficar e que a meta era fazer um grande trabalho em 2017”.

Para discutir a renovação de contrato do lateral Moisés e a possível vinda de outros reforços, Sant'Ana, que está em São Paulo, deve se reunir nesta sexta, 16, com a diretoria do Corinthians. A pauta, certamente, será acrescida com o tema 'treinador'.

Sem casa em Janeiro

O Bahia terá que procurar uma nova casa no início de 2017. Isso porque a Arena Fonte Nova informou ao clube que, até o dia 25 de fevereiro, o gramado do estádio passará por reformas e não poderá receber jogos. O substituto natural seria o estádio de Pituaçu, mas nos dias 29 de janeiro, 5 de fevereiro e 12 de fevereiro, ocorrerão eventos particulares no local.

Com isso, o Tricolor está em busca de um estádio fora da capital baiana para atuar no dia 29 de janeiro, quando pega o Jacobina pela estreia do Baianão e também para o dia 5 de fevereiro, quando receberá o Moto Club, pela Copa do Nordeste. A opção número um é o Joia da Princesa, em Feira de Santana. Há ainda a possibilidade de a FBF reordenar as datas da tabela do Baianão junto com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

