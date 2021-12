Renê Júnior chega ao Bahia em troca por Zé Roberto

Acaba nesta quinta-feira, 15, o prazo de inscrição de atletas para a Série B e o Bahia corre para fazer os últimos incrementos em seu elenco. Nesta quarta, 14, o clube fechou uma troca com a Ponte Preta. Por empréstimo até o final do ano, chega o volante Renê Júnior, 26. Já o atacante Zé Roberto, que completou nesta quarta 23 anos, fica na Macaca até o final do Paulista de 2017, com preferência de compra para o time de Campinas.

Além da vinda do meio-campista - que também atuou pelo Santos e, vendido ao Guangzhou Evergrande, jogou na China entre 2014 e 2015 -, o Tricolor também está perto de acertar com o atacante Misael, 29, que teve como último clube o Red Bull Brasil-SP e não entra em campo desde abril.

Outro jogador com o qual o Bahia fechou negócio ainda na terça, 13, foi o atacante Wesley Natã, 21, que pertence à Chapecoense, mas estava emprestado ao Concórdia-SC. Ele e Renê, que aguardam os exames médicos para serem oficializados como reforços, já trabalharam com o técnico Guto Ferreira.

adblock ativo