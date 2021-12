Renê Jr. vira dúvida; Preto despista sobre o ‘camisa 10’

O Bahia tem um confronto complicado contra o Cruzeiro neste domingo, 17, às 19h, pela 24ª rodada do Brasileirão. Para esta partida, o Esquadrão pode entrar em campo sem um de seus principais jogadores na competição. Trata-se de Renê Jr, que sofre com dores no joelho, e não participou dos dois últimos dias de treinamento.

A expectativa do comandante Preto Casagrande é que o atleta volte a treinar neste sábado, 16, mas a presença dele na partida tornou-se incerta. No treino de quinta-feira, o volante Juninho substituiu Renê e deve começar jogando caso o titular não se recupere a tempo.

“O Renê também não treina hoje (sexta-feira), mas pode ser que treine amanhã (sábado). São possibilidades que a gente tem antes de definir o time no domingo”, disse Preto, na entrevista coletiva desta sexta-feira, 15.

O que complica para o Bahia com a possível ausência de Renê é que o volante é uma presença forte ofensiva, sendo um dos artilheiros do time, com 4 gols marcado, além de ser o pilar defensivo da equipe.

No Brasileirão, nenhum jogador do Tricolor roubou mais bolas do que ele, com 61 no total. Além de Juninho, quem também corre por fora pela vaga são os meio-campistas Matheus Sales e Feijão.

Outra incerteza

Outra incerteza é sobre o 'camisa 10' do time. Com a baixa produção de Régis, que fez má partida diante do Atlético-GO, e foi substituído no intervalo, o técnico tem testado o meia Vinícius na posição.

Mesmo assim, Preto fechou o treinamento desta sexta e não deu pistas de quem deve começar jogando deste domingo. Apesar de elogiar a entrada de Vinícius no último jogo, Preto fez mistério quanto à escalação do jogador.

“O Vinícius entrou muito bem no último jogo. Ontem (quinta-feira) eu quis observar um pouco mais, mas não tem nada definido“, despistou o treinador tricolor.

Trabalho tático

No treinamento desta quinta, fechado à imprensa, o técnico Preto comandou uma atividade tática, onde testou o provável time que deve começar jogando diante da Raposa.

O Bahia também fez um trabalho focado nas bolas paradas, tanto ofensiva quanto defensiva. Em transição física, os laterais Pablo Armero e Wellington Silva fizeram atividades em separado do restante do elenco tricolor.

O Esquadrão volta a treinar na manhã deste sábado, antes de embarcar para Belo Horizonte no início da tarde, local da partida contra o Cruzeiro.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

