Renê Jr. diz que grupo do Bahia está “fechado com Preto”

Desde que assumiu o comando do Bahia, como interino, Preto Casagrande tem recebido constantes elogios por parte dos atletas em entrevistas, muitos deles sugerindo até sua efetivação. Na noite de segunda-feira, 14, na chegada do elenco ao aeroporto após a derrota para o Atlético-PR, foi a vez de o volante Renê Júnior, um dos destaques do time na temporada, dar o seu aval ao treinador.

“O grupo está fechado com o Preto. Se não tiver triunfos, as coisas ficam complicadas... Mas temos uma sequência em casa (o Bahia enfrenta Vasco e Botafogo nos dois próximos domingos) e espero que a gente possa vencer e dar uma sequência para nós e para o Preto na competição”, disse Renê.

A diretoria do Bahia segue sem confirmar o auxiliar Preto como treinador principal, mas a reportagem apurou que o 'apetite' do clube no mercado já não é mais o mesmo daquele da semana em que Jorginho foi demitido, há 15 dias.

A boa aceitação dos jogadores ao técnico e o triunfo sobre o São Paulo fizeram com que os dirigentes passassem a ter sua efetivação como uma alternativa possível. Procurado por A TARDE, o clube informou que prefere não se manifestar no momento sobre o assunto.

Lucas Fonseca é reforço

Enquanto isso, a equipe trabalhou nesta terça, 15, pela tarde. Para o jogo de domingo, contra o Vasco, na Arena Fonte Nova, às 16h, a expectativa é que o time vá a campo com a mesma equipe perdeu para o Atlético-PR, com Lucas Fonseca retornando de suspensão no lugar de Éder (que recebeu seu 3º cartão amarelo no Brasileiro).

O Tricolor está na 15ª posição da Série A, apenas um ponto à frente da Chapecoense, 17ª colocada.

