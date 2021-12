Renê Jr. deve desfalcar o Tricolor entre 10 e 12 dias

Ausente da partida diante do Cruzeiro, no último domingo, o volante Renê Jr deve desfalcar o Bahia por mais 10 ou 12 dias, por conta de um hematoma na coxa. O jogador levou um tostão na partida contra o Atlético-GO e, por isso, não deve jogar o Bahia no domingo, 24, contra o Grêmio, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada.

O médico da equipe, Luiz Sapucaia, deu detalhes sobre a lesão do jogador. ”Renê teve uma contusão por causa de tostão. No caso dele, fez um hematoma de relativa importância no músculo vasto intermédio, na coxa. A gente resolveu poupá-lo. Imagino que não possa contar com ele por um período entre 10 e 12 dias”.

Se a situação de Renê inspira maiores cuidados, a de Tiago, que saiu machucado no último jogo, é mais leve. O jogador também sofreu um tostão, mas de menor intensidade. Ontem, o atleta já não sentia dores e, por isso, foi normalmente ao treino. O jogador deve ser titular na partida de domingo, contra o Grêmio.

Em recuperação

A novidade entre os machucados fica por conta de Wellinton Silva, que, lesionado, só atuou por três vezes em 2017. O lateral direito jogou por 45 minutos ontem no jogo treino contra o Olímpia, time presidido pelo ex-Bahia Anderson Talisca, no Fazendão.

O Esquadrão venceu a partida por 2 a 0, com gols marcados pelo meia Allione e pelo atacante Júnior Brumado.

A partida foi disputada apenas pelos reservas do Bahia. Os titulares ficaram apenas no trabalho regenerativo. O time volta a treinar nesta quarta, às 15h.

