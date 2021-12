Renato Cajá recebe proposta e não viaja com o time

O meia Renato Cajá pode estar de saída do Bahia. A diretoria do Tricolor recebeu uma proposta pelo meia e, por isso, ele não vai viajar com o restante do elenco para Aracaju. O jogador ficará em Salvador para resolver se permanece ou não no Esquadrão. O clube que fez a proposta pelo jogador foi a Ponte Preta.

Titular durante boa parte da campanha de acesso à Série A do Brasileirão no ano passado, o meia perdeu espaço nesta temporada com a ascensão do meia Régis, que assumiu a titularidade da equipe.

O restante do elenco segue viagem para Aracaju, local da partida contra o Sergipe, nesta quinta-feira, 16, às 20h30, pela estreia do Tricolor na Copa do Brasil.

