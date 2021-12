Renato Cajá é regularizado e pode estrear contra o Vasco

O meia Renato Cajá teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 27, e pode estrear com a camisa do Bahia na partida contra o Vasco, marcada para este sábado, às 16h30, em São Januário, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O meia foi relacionado pelo técnico Doriva e viajou normalmente com os demais jogadores para o Rio de Janeiro nesta manhã. Outras duas novidades que o treinador poderá contar para o confronto é a volta de Edigar Junio, que está totalmente recuperado de um estiramento na coxa, e Thiago Ribeiro.

Bahia e Vasco ainda estão invictos nesta Série B após três rodadas. Enquanto o time tricolor soma sete pontos e ocupa o quarto lugar, a equipe carioca ainda tem 100% de aproveitamento e aparece na liderança da tabela.

