Relacionado, Erick vive expectativa de estreia no Brasileiro

O jovem lateral-direito Erick, 20 anos, pode ganhar a tão aguardada chance de jogar sua primeira partida pela Série A do Brasileiro nesta quinta-feira, 19, às 21h, quando o Bahia enfrenta o Internacional na Arena Fonte Nova.

Com a suspensão do titular Raul e contusão do reserva Jussandro, a oportunidade pode cair no colo de Erick. O lateral tricolor ainda não confirmado pelo técnico Cristóvão Borges para a partida, mas pelo menos vai ficar entre os relacionados para a partida.

"É uma grande responsabilidade. A expectativa é grande, vou agarrar com unhas e dentes", diz Erick, atleta do tricolor baiano que disputou o campeonato carioca pelo Olaria, emprestado.

Erick também falou sobre suas qualidades, especialmente no apoio ao ataque: "Sou muito de apoiar, mas também me aperfeiçoei na marcação. No sub-20 eu bato falta e chuto de fora da área. Se Deus quiser, quem sabe faço um gol".

Caso estreie contra o Inter, Erick pode jogar justamente na partida que o Bahia está apenas há um gol de marcar o milésimo tento do Esquadrão na história do Campeonato Brasileiro. Mas o lateral tem outra aposta para o gol histórico.

"Até brinquei com o goleiro do sub-20, fiz uma aposta. Acho que vai ser Fernandão".

