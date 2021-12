Relacionado contra Ceará, Saldanha revela: "Minha mãe me ligou chorando"

O jovem atacante Saldanha, titular da equipe de transição do Bahia que disputa o Campeonato Baiano, substitui o atacante Fernandão, liberado para o nascimento de seu filho, e integra a lista de relacionados do Tricolor para a partida deste sábado, 15, contra o Ceará, pela Copa do Nordeste.

O atleta de apenas 20 anos falou sobre a sua emoção e da família com a convocação para a equipe principal. "Meu pai ficou feliz pra caramba, minha mãe me ligou chorando. São coisas únicas, datas marcantes que temos que guardar", revelou Saldanha, em entrevista divulgada pela assessoria do Bahia.

Saldanha está no Bahia desde 2018, quando chegou do Osasco Audax. O jogador, que tem contrato até o fim de 2022, estreou como profissional este ano e marcou um gol em cinco jogos. "Fico feliz por estar junto ao grupo do principal. Espero que a gente possa fazer um bom jogo amanhã e, se Deus quiser, até entrar um pouquinho".

Preparação para a partida

Com o jovem atacante integrado a equipe principal, a delegação do Bahia embarcou para Fortaleza no início da tarde desta sexta. Durante a manhã, os jogadores estiveram no CT Evaristo de Macedo para acertar os últimos detalhes antes da partida.

Inicialmente, a comissão técnica reuniu todo o elenco no auditório para passar um vídeo com informações do adversário. Em seguida, os jogadores foram distribuídos em dois grupos. Os que atuaram mais de 45 minutos diante do Nacional-PAR fizeram um trabalho específico na academia, enquanto os demais foram para o campo.

Recuperado de lesão, o volante Elton treinou normalmente com bola e pode ser opção para a partida. Em processo de recuperação, o lateral-esquerdo Giovani e o meia Marco Antônio se revezaram entre fisioterapia e academia.

Bahia e Ceará se enfrentam neste sábado, 15, às 16, no Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor conquistou quatro pontos em três partidas e precisa do triunfo para se recuperar na competição.

