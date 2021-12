Relação com Jorginho fortalece vinda de Edno para o Bahia

O nome do atacante Edno, de 31 anos, já circulou pelo Fazendão em outros verões. Nunca, porém, chegou-se a um acordo com o jogador, que atualmente defende as cores azul e amarelo do Tigres (México), com quem tem contrato até 2015.

Em entrevista ao site Globoesporte.com, ontem, o presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, confirmou o interesse no atleta, embora também tenha ressaltado as dificuldades na contratação. "O clube em que ele joga quer uma compensação para liberar. Além disso, ele tem um salário alto", afirmou.

A reportagem do ESPORTE CLUBE conversou com o agente do jogador, que não desmentiu a negociação. "Não gosto de comentar negociações, por uma questão ética. Agora se o presidente do Bahia está falando, vocês (imprensa) tem que buscar ouvir ele", disse.

Edno é representado pela empresa ADM Esporte, que possui ligação com o Bahia. O jogador Filipe, de 19 anos, negociado este ano por um grupo de empresários para o Rio Ave, de Portugal, era da ADM. Outro atleta da empresa no tricolor é o meia atacante Ítalo Melo, que subirá ano que vem para o elenco profissional.

Além disso, Edno tem profunda identificação com o atual técnico do Bahia, Jorginho. Ambos trabalharam juntos na Portuguesa que conquistou o acesso e o título da Série B de 2011. A vitoriosa campanha rendeu até apelidos para clube e jogador. O time paulista passou a ser chamado de 'Barcelusa' (um trocadilho com o apelido do clube e uma referência ao temido Barcelona). Já o atacante ganhou a alcunha de PelEdno (uma homenagem ao craque Pelé).

Edno estava até a última terça-feira, Edno estava no Brasil, passando férias, mas retornou para se reapresentar ao clube mexicano.



