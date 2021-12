Regularizado, Rodriguinho só deve estrear pelo Bahia em março

Principal contratação do Bahia para a temporada 2020, o meia Rodriguinho teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está regularizado para estrear pelo Tricolor. No entanto, ele só deve entrar em campo com a camisa do clube baiano no dia 7 de março.

Após pouco jogar no ano passado devido a uma lesão nas costas, Rodriguinho está recuperado fisicamente e já chegou até mesmo a disputar duas partidas com a camisa do Cruzeiro nesta temporada. O que impede o meia de estrear ainda neste mês pelo Bahia é outro motivo.

O próximo jogo da equipe principal do Tricolor, comandada por Roger Machado será na próxima quarta-feira, 26, quando o Bahia enfrenta o Nacional - PAR, pela partida de volta da primeira fase da Copa Sul-americana. Como não foi inscrito na competição, Rodriguinho não pode atuar na partida.

Assim, a tendência é que ele esteja em campo somente na partida contra o Confiança, que acontece no dia 7 de março, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

Em entrevista coletiva concedida após a partida de quarta-feira, 19, contra o CSA, o técnico Roger Machado não estipulou uma data para a presença do meia, mas elogiou a sua forma física.

"Está chegando bem. Estava treinando. Precisa saber quando o departamento de físico vai nos entregar. Ainda vai demandar alguns dias, mas está fininho, magrinho, motivado", afirmou Roger.

adblock ativo