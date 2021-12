Regularizado, Rodrigão pode jogar contra o Flu no domingo

O atacante Rodrigão chegou, foi oficializado, assinou contrato, vestiu a camisa do Bahia e, mais importante, já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Eletrônico (Bid-E), da CBF, e já está apto para atuar no domingo, 9, diante do Fluminense, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O novo contratado do Esquadrão já está regularizado e pode ser titular. Mas ainda depende da aprovação de Jorginho, que, durante a semana, testou o meia Vinícius na função de atacante. “A nossa opção hoje é para jogar com o Régis e o Vinícius, porque sabemos que não são dois jogadores que não fazem a função de pivô, de atacante, mas que têm uma movimentação muito boa. Essa é nossa primeira opção”, disse o técnico.

O novo contratado, porém, colocou-se à disposição para entrar em campo já no domingo. “Pode contar comigo a qualquer hora. Tem jogo domingo, se for pra estar no jogo, eu tô. Vou dar a vida dentro de campo pra ajudar o Bahia. Então... se depender de mim, domingo estarei lá para defender o Bahia”.

O que preocupa o treinador Jorginho é a condição médica e física do atleta, que teve uma virose nas últimas semanas e, por causa disso, não participou dos últimos jogos do Santos.

“É um jogador que já tem uma história no Nordeste. Que vinha jogando normalmente até as ultimas duas semanas do Santos. Ele teve uma virose e com isso não participou do últimos jogos, e também os treinamentos foram bem separados. É um jogador de área que faz um excelente papel de pivô e ao mesmo tempo tem uma boa velocidade”, explicou Jorginho.

De saída

Além da chegada de Rodrigão, o Bahia também oficializou nesta sexta-feira, 7, a rescisão de contrato com o atacante Gustavo, o chamado ‘Gustagol’, que pertence ao Corinthians e estava emprestado ao time até o final do ano. O jogador atuou em 24 partidas e marcou em seis oportunidades.

