Regularizado, Fernandão afirma que vai comemorar caso marque gol contra o Bahia

Jogador do Bahia até o início de setembro deste ano, o atacante Fernandão, apresentado pelo Goiás, nesta quarta-feira, 14, vive a expectativa de estrear justamente contra o Tricolor, no duelo desta sexta-feira, 16, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Após uma segunda passagem não muito positiva pelo Esquadrão, o jogador afirmou, em coletiva de apresentação ao clube esmeraldinho, que não vê problemas em comemorar gols contra o ex-time.

"Tive uma passagem maravilhosa pela Bahia em 2013, minha volta não foi como eu queria que fosse, mas agora eu estou no Goiás. Se eu entrar (em campo), vou honrar a camisa de Goiás, se eu fizer gol vou comemorar, porque hoje o tempo que eu defendo é o Goiás, sou profissional e tenho que respeitar não só clube, mas o torcedor também . Sou atacante, vivo de gol e já é difícil fazer, a gente tem que comemorar quando faz, independente da equipe”, revelou o centroavante, de 33 anos.

