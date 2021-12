Régis:"Se depender de mim, jogo todos os jogos"

O meia Régis, do Bahia, começou o ano de 2017 da mesma forma que terminou o ano passado: por cima, sendo titular e um dos jogadores mais importantes do elenco do Esquadrão. Apesar do rodízio feito pelo técnico Guto Ferreira, o meia começou jogando em três dos quatro jogos oficiais do Tricolor nesta temporada.

Em coletiva, realizada nesta segunda-feira, 6, a primeira após o triunfo diante do Moto Club, no sábado, 4, por 2 a 0, em Pituaçu, o jogador, que marcou um gol, celebrou a boa fase e falou sobre a vontade de estar sempre jogando.

"Todo jogador quer estar jogando. A gente sabe quem manda é o professor, ele sabe o que é melhor, mas se depender de mim eu jogo todos os jogos", disse o atleta.

E não é brincadeira de Régis: neste início de temporada, o atleta só folgou no jogo diante do Jacobina, no dia 29 de janeiro, na estreia pelo Campeonato Baiano, vencida por 2 a 0 pelo time azul, vermelho e branco. De lá pra cá, o jogador atuou como titular nas outras duas partidas do Bahia.

O jogador, inclusive, confessou ter conversando com Guto e se mostrado à disposição de atuar em todas as partidas do time.

"Sim, sim, cheguei a comentar com Guto. Se ele precisar, estou à disposição. Procuro nesses poucos dias de jogos pra estar recuperando bem pra estar inteiro nos jogos. Se ele precisar, tanto na Copa do Nordeste, tanto no Baiano, vou estar à disposição para dar meu melhor", contou.

Apesar da boa fase do Tricolor, Régis salientou que o time ainda não está na condição ideial, tanto física, quanto técnica. Segundo o atleta, dentro de alguns jogos o time vai chegar em um bom nível.

"A gente tem que procurar sempre evoluir. Se a gente tá contente com o que a gente vem apresentando, a gente vai ficar parado. Então a gente tem que procurar melhorar a cada jogo. Claro que é começo de temporada, já se passaram 3 jogos, tanto do Nordeste como do Baiano, mas acredito que daqui a alguns jogos vamos estar melhorando cada vez mais", explicou o jogador.

Se precisar do Régis, é só chamar

Contra o Moto Club, na partida de sábado, 4, o jogador Régis foi responsável pelo gol de falta marcado aos 25 min do primeiro tempo, o quinto gol do atleta com a camisa tricolor. Com Juninho suspenso, coube a Régis substituir o cobrador de faltas oficial do time. E ele não decepciou. Na coletiva, Régis revelou que há outros cobradores em condição de substituir Juninho.

"Claro, aqui todos têm essa qualidade, a gente treina durante toda a semana então acredito que quando houver essa oportunidade da gente estar cobrando, tenho certeza de que a gente vai tar bem servido", disse.

