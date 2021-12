Régis quer manter bom futebol do ano passado contra o Botafogo-PB

Nesta quinta-feira, 16, o Bahia faz sua estreia em 2018 às 21h15 (horário da Bahia) na Arena Fonte Nova contra o Botafogo da Paraíba, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste.

A competição, da qual o Esquadrão é o atual campeão, traz boas lembranças para o elenco Tricolor, especialmente para o meia Régis.

Foi no torneio regional que Régis viveu sua melhor fase no clube, conquistando a artilharia e sendo escolhido o craque do Nordestão.

Nesta terça, 16, em sua primeira coletiva após a confirmação de sua renovação por três anos com o Esquadrão, Régis comemorou o acerto com o clube. Segundo o meia, devido a sua performance no título do Nordestão do ano passado, ele já pode dizer que tem seu nome marcado na história do time.

“Já tenho meu nome marcado na história (do Bahia), com o título da Copa do Nordeste e pela campanha que a gente fez no Brasileiro. Tenho certeza que esses três anos vão ser de muita alegria. Estou preparado para ajudar a deixar o Bahia no seu devido lugar, que é na busca de títulos”.

Mesmo com o discurso de valorizar todas as competições, Régis admitiu que estrear em 2018 no torneio regional tem um sabor especial para o meia Tricolor.

“A gente é o maior do Nordeste. Fomos campeões ano passado. O Bahia é gigante. Vamos jogar dentro de casa perante a nossa torcida. Espero começar com o pé direito. É uma competição que a gente valoriza bastante”.

Da linha de frente Tricolor que se consagrou campeã do Nordestão, o meia Allione acabou deixando a equipe. A sua vaga será ocupada no início do ano por Élber, que veio do Cruzeiro. Para Régis, a característica de velocidade de Élber ajudará o Bahia a manter um ataque agressivo, ao lado de Edigar Junio e Zé Rafael.

“Élber é um jogador de velocidade, de beirada, joga igual a gente e busca o jogo. Vai nos ajudar”.

Nesta terça, o goleiro Douglas teve o seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para enfrentar na quinta o Botafogo-PB. Com um cansaço muscular, o atleta acabou ficando no departamento médico, mas não preocupa para a estreia na Copa do Nordeste.

Ingressos à venda

Já estão à venda os ingressos para a jogo de quinta. Há entradas com valores a partir de R$ 15 (meia e sócio, no setor super sul). Os ingressos podem ser adquiridos no site da Arena Fonte Nova, nos pontos físicos da bilheteria Norte da Arena Fonte Nova, além das lojas oficiais do clube nos shoppings Salvador Norte, Bela Vista e Estrada do Coco.

