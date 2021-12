Régis e Renê Júnior fazem fisioterapia intensiva por final

Peças importantes da equipe de Guto Ferreira, os meio-campistas tricolores Renê Júnior e Régis saíram de campo no Ba-Vi de quarta-feira, 3, por conta de problemas musculares e podem ficar de fora do embate deste domingo.

Nesta quinta, 4, Régis foi submetido a um exame, ainda sem resultado divulgado, e nesta sexta será a vez de Renê. Médico do clube, Luiz Sapucaia revelou que ambos estão sob regime de fisioterapia pela manhã, à tarde e à noite, e mostrou-se esperançoso quanto à participação deles.

“Os dois sentiram a parte posterior da coxa, mas amanheceram nesta quinta bem melhor. Quando há lesão maior, a evolução não costuma ser tão rápida”, disse o médico.

Cirurgia no joelho

Com problema no joelho direito desde que chegou ao Bahia, o lateral Wellington Silva passará por cirurgia. De acordo com Luiz Sapucaia, ele fará uma limpeza na articulação por conta de desgaste na cartilagem.

O prazo médio de recuperação é de 60 dias. Apesar disso, o atleta ficará no clube. “Não existe conversa sobre rescisão. Vamos aguardá-lo para o Brasileiro”, disse o vice-presidente Pedro Henriques.

Nesta quinta, já treinou no Fazendão o novo goleiro do Tricolor, Rafael Santos, ex-Madureira.

Datas do Nordestão

A CBF confirmou nesta quitna que as datas das finais da Copa do Nordeste serão as que já estavam previstas, apesar do pedido de mudança da Federação Pernambucana de Futebol: Ida no dia 17, às 21h45, na Ilha do Retiro; volta no dia 24, às 21h45, na Fonte Nova.

