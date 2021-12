Régis avalia gramado do Valfredão no empate contra o Jacuipense

A condição do gramado do estádio Eliel Martins, o Valfredão, em Riachão do Jacuipe, continua a ser assunto no Fazendão. Nesta quinta-feira, 2, o meia Régis, que atuou no empate entre Bahia x Jacuipense, por 0 a 0, na noite de quarta-feira, 1º, avaliou o gramado da partida válida pela segunda rodada do Campeonato Baiano.

"Avaliação que a gente tinha que fazer não teve condições, a gente tem que enaltecer que todos aqueles que tiveram dentro de campo procuraram lutar e brigar por cada bola porque as condições do gramado não tava nos ajudando. Nosso time é time técnico, que joga com bola no chão, por causa dessas circunstâncias a gente não conseguiu propor nosso estilo de jogo", disse o atleta.

Por outro lado, o atleta elogiou o estádio de Pituaçu, palco da partida deste sábado, 4, contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste. "Pituaçu, o estádio em si, não tem o que falar. Agora vamos com tudo, jogo difícil contra o Moto Club, tenho certeza que a gente vai preparado para buscar um grande triunfo", contou.

Mesmo com o empate, o Tricolor continua líder do Baianão, com 4 pontos ganhos. No entanto, pode perder a liderança nesta quinta-feira, 2, a depender do resultado entre Vitória x Vitória da Conquista. Ambos têm 3 pontos e, caso um dos times vença, assume a liderança da competição.

