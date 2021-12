Regenerativo e atividade com bola marcam treinos do Bahia

Os titulares do Bahia que jogaram 45 minutos contra o Criciúma, na terça-feira, 20, se reapresentaram nesta quinta-feira, 22, e participaram dos dois treinamentos realizados no Fazendão, visando o confronto o duelo contra o Botafogo, válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Pela manhã, os atletas fizeram um treinamento regenerativo na academia do clube. À tarde todo o elenco participou de uma atividade comandada pelo técnico Charles Fabian.

O atacante Zé Roberto, que está recuperado de uma lombalgia, realizou um treino físico. O lateral-esquerdo João Paulo ficou na sala de fisioterapia e não participou das demais atividades.

O elenco tricolor volta a treinar nesta sexta, 23, no Fazendão.

