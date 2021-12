Reforços são regularizados e podem estrear pelo Bahia

Todos os quatro reforços anunciados oficialmente pelo Bahia até agora foram liberados para estrear pelo time neste sábado, 23, contra o Luverdense, às 18h30, na Fonte Nova. Os nomes de Luiz Antônio, Eduardo, Allano e Muriel apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quinta-feira, 21.

O volante Luiz Antônio e o goleiro Muriel chegaram ao Fazendão na semana anterior, mas só foram oficialmente apresentados na tarde de quarta-feira, 20. Já o meia Allano e o lateral direito Eduardo foram apresentados na tarde desta quinta-feira, 21, e chegaram no decorrer desta semana.

Destes, apenas Muriel deve ficar no banco contra o Luverdense, já que Jean, que disputou as últimas três partidas, deve continuar na posição. O quinto e último reforço que já treina no Fazendão é o zagueiro Tiago, ex-Atlético-MG, que chegou ao clube nesta quinta-feira, 21, e aguarda ser oficializado.

Todos os cinco vieram por empréstimo até o final deste ano.

