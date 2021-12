Reforços do Bahia buscam ‘primeiro brilho' diante do xará de Feira

Adepto do revezamento neste início de temporada, o técnico Guto Ferreira já escalou 26 jogadores do elenco tricolor. E tem bastante gente que segue sem empolgar a torcida. Alguns terão mais uma chance de mostrar serviço nesta quarta-feira, 8, contra o Bahia de Feira, em Pituaçu, às 18h30, pela 3ª rodada do Baianão.

Sem Zé Rafael e Hernane, poupados de acordo com o rodízio promovido pelo comandante, além de Edigar Junio, machucado, o trio de ataque contra o Tremendão será formado por reforços que ainda não balançaram as redes: Allione, Diego Rosa e Gustavo.

Diego Rosa destoa dos demais. Ele esteve em campo nos quatro jogos do Esquadrão na temporada – é o único de todo o elenco, aliás, que participou de todos os duelos. Foi titular nos dois compromissos pelo Baiano e reserva nos dois pela Copa do Nordeste. Apesar dos mais de 200 minutos em campo, pouco produziu.

Os demais fizeram apenas dois jogos cada. Curiosamente, Gustavo só entrou em campo pelo Estadual, enquanto o meia argentino só entrou em campo pelo Regional, sempre como titulares.

Dos três, porém, Allione é o único trazido sob forte expectativa. Estreou há cerca de 15 dias, contra o Fortaleza, e foi substituído na etapa final já bastante desgastado fisicamente. Sequer foi relacionado para os duelos diante de Jacobina e Jacuipense para ficar treinando no Fazendão.

Voltou a ser usado contra o Moto Club-MA no último sábado, mas acabou novamente substituído no segundo tempo. Vai encarar pela primeira vez uma sequência de jogos.

“Já me sinto adaptado ao time, como companheiro. Só que, como já conversei com o treinador, ainda me sinto muito longe do que posso render”, reconhece Allione. “Mas estou aí, correndo atrás, treinando forte sempre para tentar atingir esse nível”.

Bastante poupado neste início de temporada, o argentino se diz a favor do revezamento promovido por Guto Ferreira. “Temos um elenco forte para encarar bem os dois campeonatos. Acho que precisa disso porque são muitos jogos e, se não acontecer isso de poupar ao longo do campeonato, surgirão as lesões”, avalia. “Lógico que tem jogador que prefere estar em todos as partidas, mas sabe que é necessário descansar também”.

Quem vai para o jogo

Do time considerado titular do Esquadrão, não foram relacionados para a partida o lateral esquerdo Pablo Armero, os zagueiros Tiago e Jackson, o volante Renê Júnior e o meia Régis. Edson também foi poupado. O lateral direito Eduardo, o meia Zé Rafael e o atacante Hernane estarão em Pituaçu, mas ficarão no banco.

O lateral direito Wellington Silva segue se preparando fisicamente. Edigar Junio, Yuri e Matheus Reis estão em tratamento de suas lesões. Nesta terça, 7, o comandante tricolor fez um treino tático no Fazendão e definiu a equipe titular.

Novo coordenador

Nesta terça, o Tricolor confirmou o nome de um novo coordenador para a sua base: Marcelo Lima. Paulistano de 39 anos, ele trabalhou nesta função no São Paulo e estava no Atlético-PR. Ele chega para a vaga de Paulo Ricardo, que geriu a base do início da atual gestão até a última semana.

Rodada terá duelo em Guanambi

Além do jogo do Esquadrão com o seu xará de Feira, a 3ª rodada do Baianão, que começa nesta quarta, ainda terá a Juazeirense visitando o Flamengo de Guanambi, no Estádio 2 de julho, às 20h30, na cidade do sudoeste baiano.

Tido como um dos times mais fortes do interior, o Cancão de Fogo começou o Estadual mal, com apenas um ponto, e ocupa o 9º lugar. Mesma pontuação do time de Guanambi, que tem uma partida a menos.

Bahia x Bahia de Feira - 3ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador

Quando: Quarta-feira, 8, às 18h30

Árbitro: Marielson Alves Silva

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Dijalma Silva Ferreira Júnior

Bahia - Jean, Éder, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Juninho Capixaba; Matheus Sales, Juninho e Renato Cajá; Allione, Diego Rosa e Gustavo. Técnico: Guto Ferreira.

Bahia de Feira - Rudi, Maicon, Lucas, Jonny e Rafinha; Cal, Alex Galo, Ivanzinho e Eudair; Dio e Marclei. Técnico: Barbosinha.

