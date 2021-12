Reforços darão cara nova ao time do Bahia no sábado

Contra o Sampaio Corrêa, há uma semana, o Bahia não foi tão diferente assim do time que já vinha em crise, com seis derrotas em sete jogos. No sábado, 23, diante do Luverdense, às 18h30, na Fonte Nova, a possibilidade de ver um 'novo' Esquadrão é bem mais real.

Nesta quinta-feira, 21, todos os quatro reforços anunciados oficialmente pelo Tricolor nos últimos dias foram regularizados junto à CBF: o goleiro Muriel, o volante Luiz Antônio, o lateral direito Eduardo e o meia Allano. Os dois últimos foram apresentados nesta quinta no Fazendão.

Desses, apenas o arqueiro tem a estreia indefinida, pois Jean, que atuou nos três últimos duelos, pode continuar na posição. Ainda assim, na atividade tática na tarde desta quinta o técnico Guto Ferreira testou Muriel como titular durante parte do treino.

Outra novidade na equipe, mas que não se trata de uma contratação, foi a entrada do zagueiro Rodrigo, de 20 anos. Formado na base tricolor, ele foi testado porque os titulares Jackson, com dor num pé, e Lucas Fonseca, com um trauma nas costas, ficaram no departamento médico. O último já está vetado da partida; o outro será reavaliado nesta sexta, 22, mas dificilmente jogará.

O time que treinou durante a maior parte do coletivo teve Jean, Eduardo, Rodrigo, Éder e João Paulo Gomes; Feijão, Luiz Antônio, Juninho e Renato Cajá; Allano e Hernane.

Outros testes foram realizados durante a atividade, como a entrada de Moisés na lateral esquerda no lugar de João Paulo Gomes e Régis no meio-campo para a saída de Renato Cajá. O time, porém, só deve ser definido após o treino na manhã desta sexta.

Guto ainda espera mais um reforço ser regularizado a tempo para enfrentar o Luverdense. O zagueiro Tiago, ex-Atlético-MG, chegou nesta quinta ao Fazendão e já começou a treinar. Inclusive, entrou na vaga de Rodrigo durante o treinamento. O atleta, porém, ainda precisa ser anunciado oficialmente e aparecer no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) nesta sexta.

Há uma semana, o Tricolor teve como novidade contra o Sampaio Corrêa apenas a saída dos atletas afastados ou negociados: Marcelo Lomba, Danilo Pires, Hayner e Thiago Ribeiro. Nenhum reforço tinha sido oficializado até então.

Outro que está vetado da partida é o atacante Edigar Junio, com lesão numa coxa.

