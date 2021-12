Reforço retirante vai apoiar o Bahia a se manter na Série A

Embora a situação do Bahia pareça dramática, ela não é tão delicada assim. Afinal, para se manter na Primeira Divisão sem depender de outros resultados, basta um empate com o já rebaixado Atlético-GO, fora de casa.

Opa, fora de casa? Teoricamente, sim. Porém, na prática, a realidade é outra. O Esquadrão costuma se sentir muito bem quando vai ao Serra Dourada. Foi lá que conseguiu resultados importantes como a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil de 2007 ao empatar em 3 a 3 com o Goiás. Naquele mesmo ano, no quadrangular final da Série C, dois triunfos fundamentais para sua volta à B: 3 a 2 no Vila Nova e 2 a 1 no Atlético-GO.

Com relação ao adversário de hoje, mais vitórias marcantes: 3 a 0 pela Série B 2009 e 1 a 0 pela Série A do ano passado, há três rodadas do fim do certame, quando o time praticamente definiu sua permanência na elite nacional. Não por acaso, muito torcedor costuma dizer que o Serra Dourada é a segunda casa tricolor.

E, nesta tarde, o Bahia vai se sentir em casa mesmo. Tudo graças a uma galera de baianos para lá de fiel ao clube do coração e que vive na região central do País. A torcida tricolor deve ser maioria no estádio. É a condição que tem ajudado a fazer a diferença em favor do Esquadrão no Serra Dourada. De Brasília, por exemplo, mais de cem pessoas sairão para incentivar o Bahia em Goiânia. A turma, que já tem história de apoio ao tricolor, garante: o Serra Dourada será, mais uma vez, uma extensão de Pituaçu.

"Temos dois ônibus com saída prevista ás 11h. Será festa antes, durante e depois do jogo. Vamos começar logo no ônibus. E, dentro do estádio,o clima será de total apoio ao Bahia", comentou Diego Farias, 27 anos, um dos organizadores da miniexcursão.

"Nossa festa é sempre assim. Lembro que, há dois anos, contra o Brasiliense, lotamos a parte que nos foi destinada no estádio e fizemos uma grande festa. Os brasilienses ficaram impressionados. O único problema é que o bairro onde nós organizamos a carreata é meio chatinho. O pessoal reclama muito. E eles reclamaram da nossa barulheira antes de ir para o estádio. Domingo (hoje), deve ser a mesma coisa, mas vamos fazer barulho do mesmo jeito (risos). Fazer o quê? Nós somos baianos, não somos candangos! E a torcida do Bahia é a torcida do Bahia, pô!", emendou Diego.

Carlos Avena, 47, é outro empolgado com a excursão. "Nossa mobilização está enorme. Tem o pessoal que mora em Goiânia e também deve ir em peso. E sei também de gente que sempre vem de Barreiras. Foi assim nos últimos jogos do Bahia em Brasília e Goiânia. Vamos ser maioria com sobra no Serra Dourada, até porque o Atlético-GO praticamente não tem torcida e já está rebaixado. Foi assim no ano passado. Dominamos o Serra Dourada e vencemos o jogo", declarou.

E toda essa galera vai levar, além de muita animação, um amor pelo Bahia de fazer inveja a muito tricolor que mora em Salvador. "Tenho 32 anos e me mudei para Brasília aos 11. Era uma época que praticamente não havia baiano na cidade. O pessoal na escola, quando eu dizia que torcida para o Bahia, me falava: 'Torce para um time melhor cara! Bahia? Que time é esse? Nunca ouvi falar'. Isso só aumentava meu amor pelo clube. Quando o Bahia vem jogar em nossa região, é sempre um momento muito emocionante para mim. Hoje, será mais um dia de comemorar nosso amor pelo tricolor", garantiu Ricardo Coelho.

