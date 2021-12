Reforço do profissional, Ryder desce de categoria 3 vezes

Em 2009, foi lançado mundialmente o filme "O Curioso Caso de Benjamin Button". Na obra da sétima arte, o personagem Benjamin (protagonizado pelo ator Brad Pitt) nasce de forma incomum, com a aparência e doenças de uma pessoa em torno dos oitenta anos, mesmo sendo um bebê. Ao invés de envelhecer com o passar do tempo, Button rejuvenesce. No Bahia, por mais incrível que possa parecer, também há um 'Benjamin Button'.

É o caso do meia-atacante Ryder. Emprestado pela Fiorentina, da Itália, até junho de 2013 ao tricolor, o baiano de Seabra (a 478 Km de Salvador) foi anunciado como novo reforço no dia 29 de junho. E a trajetória do jogador no Fazendão pode ser considerada curiosa.

Em junho, de férias no Brasil, pediu, por amizade com o técnico Chiquinho de Assis - que o comandou na base do Vitória em 2006 -, para treinar com o elenco do Esquadrão pelo menos até o começo da pré-temporada do futebol europeu. O então comandante do Bahia, Falcão, observou e gostou do desempenho de Ryder. Em seguida, pediu à diretoria a sua contratação, por empréstimo.

Resultado: o atleta de 19 anos passou a integrar o time profissional do Esquadrão de Aço. Porém, quase não foi aproveitado. Esteve em campo apenas em uma partida. Melhor dizendo, em 16 minutos do empate sem gols entre Bahia e Portuguesa, no dia 8 de agosto, em Pituaçu. Com receio de 'queimar' o garoto, a diretoria, em consenso com ele, resolveu 'rebaixá-lo' ao time sub-23.

"Ele saiu muito cedo para o futebol italiano (aos 14 anos). Lá, prioriza-se a tática, a disciplina, e não o talento, o brilho, o futebol-arte. Ou seja, quando Ryder chegou, ele sentiu essa mudança. Então, junto com o técnico Jorginho, o jogador e a diretoria, resolvemos colocá-lo no time sub-23. Hoje, ele está se readequando ao estilo de jogo brasileiro", explica o coordenador da divisão de base do Bahia, Newton Mota.

Peregrinação - O jogador não fez nenhuma partida oficial pelo Bahia no sub-23, mas, sim, uma série de amistosos. Eis então que surgiu a oportunidade, em meados de outubro, de disputar, pela primeira vez, a Copa do Brasil sub-20. O jogador não pensou duas vezes e voltou a falar com a diretoria. "Queria jogar. Conversei com o senhor Mota. Eu só treinava. Estava ávido pra vestir a camisa do Bahia e fazer gol. Então, pra mim, não tinha problema ser 'rebaixado', desta vez para o sub-20. Deu certo", disse o meia, aos risos.

No certame, no qual o Bahia terminou em quarto lugar, Ryder marcou dois gols: nas vitórias sobre Boa Esporte-MG (5 a 0) e Santos (1 a 0). Agora, em janeiro, o meia mais uma vez rejuvenesce com o manto azul, vermelho e branco. Isto porque está no grupo que, a partir do dia 5, joga a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Competição que está em sua 44ª edição e é disputada na categoria sub-19. Porém, a nova 'regressão' é acompanhada de um belo alento.

Após o torneio, Ryder - além do atacante Mateus -, será reintegrado ao time comandado pelo técnico Jorginho. "Soube pelo Mota. Estou muito feliz. Espero que, na Copa São Paulo, eu tenha um bom desempenho e mantenha esse mesmo ritmo", disse o meia, que chegou a ser apelidado na Itália de 'Messi Brasileiro' - por conta do bom desempenho na temporada 2009/2010, quando marcou 14 gols em 19 jogos do Campeonato Italiano de juvenis.

"Messi não tem comparação, não (risos). Tenho velocidade, gosto de driblar e fazer gols, mas não chego aos pés dele, não", afirmou, honesto.

