Redenção de Lucas Fonseca e possível volta de Titi dão sinais positivos à zaga

O ótimo início de campanha do Bahia neste Brasileirão tem sido mais creditado à força e versatilidade do seu ataque – o segundo mais positivo da competição, com 11 gols marcados em cinco partidas – do que ao desempenho dos outros setores. Mas, paremos um pouco para pensar, como não valorizar o crescimento do goleiro Jean e o entendimento da dupla de zaga formada por Tiago e Lucas Fonseca?

Nos últimos quatro jogos disputados (contando o jogo de volta da decisão da Copa do Nordeste), a equipe levou apenas um gol, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo. Nas duas partidas mais recentes, venceu sem ser vazado (3 a 0 sobre o Atlético-GO e 1 a 0 para cima do Cruzeiro na quinta-feira).

Muito da evolução da retaguarda tricolor se deve à redenção de Lucas Fonseca, que havia iniciado muito mal, em 2016, sua terceira passagem pelo clube. Tanto que terminou o ano como reserva e começou esta temporada também no banco. Os titulares eram Tiago e Jackson, que sofre com problemas no joelho desde o início do ano e teve de passar recentemente por cirurgia.

Lucas chegou a ser quarta opção – atrás de Éder – mas ganhou pontos com as apresentações seguras que fez nos Ba-Vis e nos jogos decisivos do Baianão e da Copa do Nordeste. “Eu sabia que as coisas iam acontecer naturalmente. Tive um período fora, onde o futebol é tecnicamente e fisicamente muito inferior. Tanto que todo mundo que vem da China [atuou no Tianjin Teda em 2015] está sofrendo para se adaptar. Sempre respeitei companheiros e treinador, procurei dar o meu melhor. Sinto que posso melhorar ainda, voltar ao que eu era e trabalho para cada dia estar melhor”, afirmou o zagueiro.

A fase mais consistente de Lucas no Bahia ocorreu durante a ‘era Titi’, entre 2013 e 2014. E, para reforçar ainda mais sua defesa, o clube tem trabalhado para repatriar o ex-capitão da equipe. Destaque no Kasimpasa, da Turquia, Titi aproveitou as férias para visitar nesta sexta, 9, o Fazendão.

Reencontrou amigos e também conversou com a diretoria tricolor sobre um possível retorno. A informação de bastidores é que a negociação ainda se encontra em estágio inicial, mas a expectativa é que se desenvolva até a próxima semana. Lucas comentou o assunto: “Titi é querido. A gente sabe o quão importante ele é para o grupo. É um trabalhador e, se vier, vai agregar muito para a gente”.

O contrato de Titi com o Kasimpasa acaba neste mês, mas há a possibilidade de renovação por um ano. Especula-se também sobre o interesse do gigante turco Besiktas.

Edson no campo

Uma boa novidade do treino desta sexta no Fazendão foi a presença do volante Edson no campo. Ele sofreu uma leve torção no joelho no triunfo sobre o Atlético-GO e já iniciou os trabalhos físicos. No entanto, ainda não terá condição de enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, na segunda, 12.

Para o duelo com o Tricolor gaúcho, o técnico Jorginho deve repetir a escalação da equipe que bateu o Cruzeiro.

adblock ativo