Recurso para Kieza será encaminhado ao STJD nesta terça

O departamento jurídico do Bahia começou a fazer nesta segunda-feira, 26, o recurso do julgamento de Kieza, que foi punido com três jogos (já compensada a automática) de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e deve encaminhá-lo nesta terça, 27, ao tribunal.

A concessão de um efeito suspensivo permitirá ao atacante atuar até que o Tribunal Pleno defina sua situação em novo julgamento. Kieza ficaria inicialmente de fora dos próximos dois duelos do Bahia na Série B, contra o Botafogo e Santa Cruz.

Na tarde desta segunda, no Fazendão, os jogadores treinaram, visando o jogo do próximo sábado, 31, no Rio de Janeiro, contra o líder. O atacante Zé Roberto, recuperado de uma lombalgia, treinou normalmente. Já o lateral-esquerdo João Paulo, com lesão no tornozelo, segue em tratamento no departamento médico.

Nesta terça, o grupo treinará em dois períodos, no Fazendão e em Pituaçu.

