Recuperados, Maxi e Kieza participam de treino físico

Depois de golear o CRB por 3 a 0, no último sábado, 23, e folgar no dia seguinte, o Bahia voltou as atenções para o duelo contra o Paraná, que acontece na sexta, 29, às 21h50, na Arena Fonte Nova. No treino realizado nesta manhã, os atacantes Kieza e Maxi Biancucchi, que se recuperaram de lesão, iniciaram o trabalho de recondicionamento na academia do Fazendão, junto com o grupo.

Para a partida contra o time paranaense, o técnico Sérgio Soares deve contar com a volta do argentino, que está livre das dores na coxa. Já K-9 ainda é dúvida. O artilheiro segue no processo de transição na fisioterapia. O volante Bruno Paulista, ainda com dores no joelho, realizou tratamento no departamento médico e também não deve entrar em campo.

Embalado no Campeonato Brasileiro, o Bahia ocupa a segunda colocação no Campeonato Brasileiro e soma sete pontos na tabela. O clube volta a treinar no Fazendão nesta tarde.

Depois da folga de domingo, jogadores participaram de um trabalho físico (Felipe Oliveira | Divulgação | E.C.Bahia)

