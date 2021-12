Recuperado, Nino quer pôr fim a jejum no domingo

De volta aos treinos no Fazendão, Nino Paraíba deve reforçar o Bahia na partida deste domingo, 3, diante do Flamengo, na Arena Fonte Nova. O lateral precisou se ausentar por cerca de duas semanas devido a uma lesão no tornozelo. Coincidência ou não, neste período em que esteve fora, o Tricolor não conseguiu vencer as partidas contra Cruzeiro e Chapecoense, respectivamente.

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 31, o atleta reforçou que está 100% para enfrentar o Rubro-Negro carioca e ajudar o Esquadrão na busca pela reabilitação no campeonato.

"Sim, estou recuperado. Fizemos um trabalho forte junto com os fisioterapeutas que me ajudaram bastante e, graças a Deus, já voltei a treinar junto com o grupo para gente fazer um belo jogo domingo contra o Flamengo", afirmou.

Sobre o adversário, Nino falou que precisa estar sempre ligado e que, para ajudar, costuma acompanhar as partidas das equipes. "Gosto sempre de dar uma olhada, assistir os jogos para saber como eles irão chegar no domingo".

Nesta semana, o Bahia anunciou um forte concorrente na disputa pela posição no setor defensivo direito. O lateral João Pedro, que estava no Porto, retornou ao clube. Na temporada de 2018, o jovem teve uma boa passagem pelo Tricolor. No entanto, Nino garantiu que a chegada do novo reforço serve para agregar positivamente ao elenco.

"Jogador excelente. Grande amigo, vai ajudar o grupo. Está aqui para nos ajudar no restante do campeonato", disse.

Por fim, foi inevitável não se comentar sobre o jejum de triunfos que o Esquadrão vem enfrentando. Até o momento, o time já acumula sete partidas sem vencer. O último ocorreu no dia 1º de junho, em duelo contra o Grêmio, pela 7ª rodada do Brasileirão

"A gente sabe que é difícil. Uma hora vai acontecer (oscilações). A gente vinha muito bem na temporada, agora não estamos tão bem, mas não tem nada de errado. Nós jogadores, vamos continuar dando o nosso máximo e, daqui pra frente, vai melhorar. O triunfo vai chegar". concluiu Nino.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

