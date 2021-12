Recuperado, Moisés faz trabalho físico no Fazendão

Recuperado da lesão, o lateral-esquerdo Moisés realizou um trabalho físico na tarde desta quarta-feira, 23, no Fazendão . O atleta sentiu um desconforto muscular na coxa no início de outubro durante a partida contra o São Paulo, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Caso reúna condições, Moisés pode voltar ao time diante do Internacional, no sábado, 26, na Arena Fonte Nova. Sem o defensor, o Esquadrão disputou três partidas com o lateral Giovanni. O Tricolor venceu uma partida e perdeu duas, um aproveitamento de aproximadamente 34%.

Ainda sem trabalhar com bola, os titulares do Bahia participaram novamente de um trabalho na academia e na fisioterapia. Antes do início das atividades, o elenco assistiu vídeo do último jogo contra o Ceará.

No gramado, Roger Machado comandou um treino técnico de ataque contra defesa com os atletas que não vem atuando com frequência. O grupo volta ao batente na tarde desta quinta, 24, às 15h.

