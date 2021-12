Recuperado, meia Régis retorna aos treinos no Fazendão

Antes de seguir para Porto Seguro na noite desta quinta-feira, 7, os jogadores do Bahia se reapresentaram no Fazendão para dar início ao período da intertemporada. A grande novidade no treino foi o meia Régis, que se recuperou do estiramento muscular na coxa. Além dele, o volante Yuri, Tinga e o novo contratado João Paulo também marcaram presença.

Já os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na partida contra Vila Nova, realizada na última terça-feira, 5, fizeram um trabalho regenerativo na academia. O atacante Hernane, com dores no tornozelo, e o zagueiro Lucas Fonseca, com um incômodo na coxa, realizaram tratamento na fisioterapia. O goleiro Marcelo Lomba também tratou no departamento médico e depois trabalhou na sala de musculação.

adblock ativo