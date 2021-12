Recuperado, Jéferson revela expectativa por estreia

Depois de ter sofrido uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o meia Jéferson, que havia chegado ao Bahia em janeiro, ainda para a disputa do Campeonato Baiano, passou por uma cirurgia e levou cerca de sete meses para se recuperar.

Agora, totalmente curado da lesão, o jogador vive a expectativa de atuar pela primeira vez com a camisa do Bahia, no domingo, 26, contra o Atlético, em Pituaçu, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

"É especial. Minha ideia é estrear. Estou feliz, porque me recuperei e vai dar tudo certo", diz o meia tricolor, que deverá iniciar como opção no banco de reservas para o técnico Caio Júnior.

Jéferson falou ainda da sensação de retornar após longo tempo encostado e, apesar da felicidade por voltar a jogar futebol, pregou cautela para não voltar a padecer da mesma lesão.

"São sete meses. Com as férias, são oito, sem poder jogar. Estava com saudade, ansiedade de voltar a fazer o que a gente ama. É normal ter essa euforia, essa alegria. Mas tem que ter consciência, tem que ter calma, porque foi uma lesão complicada", pondera.

