Recuperado, Fernandão vai para o jogo em São Paulo

O atacante Fernandão, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com quatro gols, deu um susto na torcida do Bahia ao deixar o campo no duelo de domingo, diante do Corinthians, ainda no primeiro tempo.

Porém, para alívio da galera, o jogador não será problema para a partida desta quarta-feira, 10, às 21h, contra o São Paulo, no Morumbi. Ele sentiu o tornozelo no embate com o Timão e foi substituído por Souza. No entanto, não houve lesão e o matador participou normalmente do treino regenerativo da última segunda-feira, 8, realizado no Fazendão.

O lateral-esquerdo Raul, que sentiu cãibra e também teve de sair de campo no jogo contra o Corinthians, é outro que esteve na última segunda no CT tricolor para treinar e não será desfalque.

Hélder fora - Quem não joga é o volante Hélder, apesar de já estar recuperado de uma lesão no joelho direito. Ele fez uma atividade na academia e ficará no Fazendão para se preparar para as rodadas seguintes. Segundo o médico Luiz Sapucaia, Hélder ainda não está sentindo a confiança necessária para atuar.

