Recuperado, Douglas deve voltar ao time para duelo contra o Londrina

Com o retorno do goleiro Douglas Friedrich, recuperado de uma lesão na coxa, o Bahia se reapresentou nesta terça-feira, 23, começando a preparação para o jogo de volta da 4ª fase da Copa do Brasil.

>>Dado Cavalcanti é apresentado em nova fase do sub-23

Quem esteve em campo por mais de 45 minutos na conquista do título baiano fez só um trabalho regenerativo pela manhã, com fisioterapia, gelo e piscina aquecida.

Os que atuaram menos tempo participaram de um treino com bola. À tarde, embarcaram para Londrina (PR), onde enfrentam o time da casa na quinta-feira, 25, às 19h15.

O lateral-esquerdo Moisés, suspenso por cartão amarelo, será o único desfalque para o jogo de volta. Paulinho deve entrar na vaga.

Como venceu a equipe paranaense por 4 a 0, o Bahia pode perder por até três gols de diferença que avança às oitavas de final do torneio nacional.

Novo plano de sócios

O presidente Bellintani anunciou nesta terça o novo programa de sócios do clube, o ‘Bahia da Massa’. O plano, a R$ 60 mensais, terá acesso garantido na arquibancada leste superior. A compra começa nesta quarta, 24, na Central de Atendimento ao Sócio, no Dique do Tororó.

"Dói o coração ver mais da metade do estádio comprando ingresso em vez de ser sócio", disse o dirigente ao ressaltar que o frequentador da Fonte, vai economizar bastante com o plano, que não exige baixa renda para adesão, ao contrário do ‘Bermuda e Camiseta’.

adblock ativo