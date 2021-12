Recuperado de lesão, Rodrigão treina e mira sequência como titular

Na primeira partida como titular no Bahia, o centroavante Rodrigão mostrou seu faro de gol, mas teve a euforia interrompida justo no momento em que colocou a segunda bola na rede defendida por Aranha.

É que o goleiro da Ponte Preta, ao ser driblado, acabou pisando no pé do atacante tricolor, que teve de ser substituído imediatamente. Uma luxação num dos dedos do seu pé esquerdo o tirou das três partidas seguintes do time.

Agora recuperado, apesar de ainda estar tomando certos cuidados com o dedo, Rodrigão se colocou à disposição do técnico Jorginho para a partida contra o Sport, domingo, 30, às 16h, na Fonte Nova.

“A fisioterapia se dedicou ao máximo. Treinei de manhã, fiz transição. Agora vou treinar com o grupo. Se Deus quiser, está tudo certo. estou firme e forte para domingo ajudar o Bahia”, disse Rodrigão.

O goleador tenta, a partir do duelo com o Sport, sua primeira sequência de jogos como titular desde fevereiro, quando emendou três partidas na formação inicial do Santos, pelo Paulistão.

Ele voltou a treinar com o grupo nesta quaitna-feira, 27, e fez até gol no trabalho tático. Já o zagueiro Lucas Fonseca, com um incômodo no tornozelo, marcou presença em parte da atividade e depois deixou o campo para tratar do problema.

adblock ativo