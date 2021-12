Recuperado de lesão, Nino Paraíba é novidade em treino

O lateral-direito Nino Paraíba, que estava afastado devido a uma lesão na coxa, foi a novidade do treino desta segunda-feira, 1º, em Maceió.

No seu retorno, o atleta diz estar preparado e à disposição do técnico interino Cláudio Prates para a partida contra o CRB, nesta terça, 2, válida pelo primeiro duelo da Copa do Brasil. "Estou pronto. Se ele optar por mim, estou a disposição para ajudar meus companheiros".

O lateral também comentou sobre a eliminação do Nordestão no último sábado, 29. "É muito triste pra gente. A gente esperava buscar o título na Copa do Nordeste. Não deu, agora é pensar nos campeonatos que a gente está", pontuou.

