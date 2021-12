Recuperado de lesão, Jackson treina como titular

O técnico Guto Ferreira já começou a treinar o Bahia para enfrentar o Avaí, no sábado, 20, em Santa Catarina, na abertura do returno da Série B do Brasileirão.

A novidade foi a entrada do zagueiro Jackson, recuperado de uma fissura no pé, no lugar de Eder. No meio, Juninho vai substituir Feijão, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Hernane ficou no departamento médico para tratar dores na região lombar e deu lugar a Zé Roberto, mas não deve ser problema para o jogo. Já o atacante Victor Rangel foi regularizado e poderá fazer a sua estreia.

O elenco do Tricolor volta a treinar na manhã desta sexta-feira, 19.

CBF muda horário

Por conta da decisão do futebol masculino na Olimpíada, entre Brasil e Alemanha, às 17h30 de sábado, a CBF adiou o horário do duelo do Bahia contra o Avaí, no Estádio da Ressacada, das 18h30 para as 19h30.

