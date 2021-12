Recuperado de lesão, Elber se coloca à disposição para enfrentar o Furacão

Recuperado de lesão, o atacante Elber é uma das novidades na lista de relacionados do Bahia para a partida deste domingo, 12, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, válida pela 4ª rodada do Brasileirão. Mesmo fora do ritmo ideal, o atleta se colocou à disposição da comissão técnica para ajudar o Tricolor voltar a Salvador com os três pontos.

"É muito ruim ficar de fora, ainda mais em momentos importantes como esses. Agora eu estou me sentindo bem. Sabemos que vai ser um jogo difícil, porque a equipe deles é muito qualificada dentro de casa. Então, temos que fazer nosso jogo, aproveitar as oportunidades e sair de lá com o triunfo", afirmou o atleta, em entrevista coletiva nesta sexta-feira,10, no Fazendão.

Por causa do tempo parado, o meia confessou que ainda precisa pegar ritmo de jogo e se encaixar na equipe do técnico Roger Machado. No entanto, o atacante viu a semana de trabalho como uma ótima oportunidade para ganhar condicionamento físico.

"Fiquei muito tempo parado, quase um mês. Acho que essa semana cheia me ajudou bastante para me entrosar com a equipe. O professor Roger também teve tempo para mostrar ainda mais o trabalho dele e isso pode nos ajudar para voltarmos de lá com um grande resultado", avaliou.

Questionado sobre a possibilidade de começar a partida de domingo entre os titulares, Elber afirmou estar pronto para ir a campo mesmo fora do ritmo ideal. "Quando você é relacionado, já está à disposição. Acredito que não estou no meu melhor nível, mas independente de começar jogando ou entrar no decorrer da partida, eu espero estar ajudando de alguma maneira", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

