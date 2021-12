Recuperado de lesão, Allione é confirmado para jogo desta quinta

O argentino Allione é a grande novidade para o jogo entre Bahia e Botafogo-PB nesta quinta-feira, 29, 6ª rodada do Grupo C da Copa do Nordeste.

Recuperado de lesão, o meia foi relacionado pelo técnico Guto Ferreira para o duelo no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Ele entrou em campo pela última vez no último dia 10, durante a derrota para o Náutico por 1 a 0.

Além do argentino, o treinador contará com os retornos do zagueiro Rodrigo Becão e do volante Edson, suspensos no Campeonato Baiano pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-BA).

