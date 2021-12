Recuperado de cirurgia, Ernando volta aos treinos no Bahia

Sem tempo para lamentar a derrota sofrida contra o Athletico-PR, o elenco do Bahia se representou nesta segunda-feira, 7, no Fazendão, para iniciar a semana de treinos antes de enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira, 8, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 24° rodada do Brasileirão.

Como de costume, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na última partida fizeram apenas um treino regenerativo na academia. Os demais foram ao campo e participaram de uma atividade técnica com bola, em campo reduzido, sob o comando de Roger Machado.

A grande novidade na movimentação foi a presença do zagueiro Ernando, após cirurgia de hérnia de disco. Ele treinou pela primeira vez com o restante do grupo depois do problema que o afastou dos gramados desde junho. O volante Elton, que operou o joelho, seguem em tratamento no departamento médico.

O elenco do Bahia retorna às atividades na manhã de terça, 8.

