Raul reconhece queda de produção nos últimos jogos

Da vida mais pacata em Vitória da Conquista à pressão de atuar por um grande clube como o Bahia. Apesar de ter vivido seus bons momentos pelo Tricolor, Raul ainda não se acostumou totalmente. E vive a metáfora do cobertor curto.

"Quando eu cheguei, diziam que eu ficava muito na defesa. Tinha que atacar mais. Agora, é o contrário. Preciso ter mais atenção na defesa. Sei que em time grande tem essa cobrança, mas tudo é ainda muito novo pra mim", diz o lateral-esquerdo, que foi preterido por Jussandro no último jogo, diante do Grêmio.

Neste sábado, 9, às 18h30, contra o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova, Raul volta a estar entre os 11 por conta da suspensão do concorrente. E o primeiro passo para recuperar de vez a posição é identificar o motivo pelo qual ele acabou sacado.

"Eu creio que ele me tirou porque aconteceram algumas derrotas nas quais sofremos gols ali pelo meu lado. Já conversamos sobre isso", revela ele, que se defende: "Não houve só erros meus. Foram falhas de posicionamento e até de comunicação. Eu não vinha jogando tão mal, na minha opinião".

Mas Raul sabe que seu rendimento nas últimas partidas não tem sido o mesmo do início da competição. "Tenho autocrítica. Não fui bem em algumas partidas e fiquei bastante chateado com isso. Estou treinando pra melhorar na marcação, principalmente na parte da comunicação", afirma o canhotinho que completa 28 anos justamente no dia do jogo contra o Galo.

E ele está empolgado com o clima para o duelo com o Galo. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos: "Toda vez que o estádio tá lotado eu me motivo mais. A adrenalina sobe e é legal pra caramba".

Visita de comitiva - A quinta-feira foi de treino secreto no Fazendão, o que deixou a interrogação sobre a escalação da equipe. A dúvida é no ataque, setor no qual Souza e Marquinhos disputam vaga.

Quem visitou o elenco durante a atividade foi uma comitiva da diretoria. "Decidimos que pelo menos uma vez por semana viríamos aqui para mostrar união neste momento. Temos que vir para onde pulsa o coração do Bahia", explica o presidente Fernando Schmidt.

O cartola ainda confirmou a informação, adiantada ontem em A TARDE, de que os atletas ganharam aumento na premiação por jogo desde o embate com o Grêmio, no Sul. O valor do 'bicho' desta partida por sinal, foi pago ontem. A diretoria também firmou compromisso de quitar as dívidas da parte do salário referente à imagem dos atletas até semana que vem.

