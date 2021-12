Raul leva terceiro amarelo e não pega o Internacional

O Bahia terá uma baixa no time titular para o jogo contra o Internacional na próxima quinta-feira, 19, na Fonte Nova. O lateral esquerdo Raul recebeu o terceiro cartão depois de uma entrada no meia Alex e será desfalque para o duelo.

Depois de Marcelo Lomba (com 19) e Fernandão (com 18), Raul é o jogador que mais atuou pela equipe no Campeonato Brasileiro, com 17 participações, ao lado de Hélder. A tendência é que Jussandro comece a partida entre os onze.

Em contrapartida, o técnico Cristóvão Borges terá o retorno de Fernandão, que cumpriu suspensão no empate contra o Coritiba, além de Rafael Miranda.

Recuperado de dores na coxa, o volante foi liberado pelo departamento médico, mas o treinador optou em preservá-lo para o jogo em Curitiba. Ambos deve ser relacionados para o próximo confronto.

A partida contra o Internacional é válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O Bahia ocupa a 14ª posição, com 25 pontos.

