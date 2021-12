Rátis se associa ao Bahia e diz: 'receita vai ajudar muito'

O interventor Carlos Rátis esteve na última quarta-feira, 31, na redação de A TARDE para uma entrevista onde falou que a situação financeira do clube é "caótica e preocupante", entre outros assuntos.

Rátis aproveitou a passagem por A TARDE e usou um dos computadores da redação para se associar ao Bahia. Ele pagou a 'joia simbólica' de R$ 10, mais cinco mensalidades (R$ 200). Na última quarta-feira, 31, graças ao novo programa de associação, o clube chegou ao número de cerca de 15 mil sócios.

Segundo o interventor do tricolor baiano, a receita arrecadada com o programa "Sócio do Bahia" vai ajudar muito como mais uma receita para o novo planejamento de receitas do clube, além de servir como barganha para a negociação de novos contratos com patrocinadores e parceitos comerciais.

Quatro perguntas para Carlos Rátis:

A intervenção vai entregar o clube para o próximo presidente com um plano administrativo?

Neste momento, a nossa missão é operacionalizar o clube até o momento da eleição. A auditoria, contudo, poderá apontar um caminho.

Mas há solução para a crise financeira do Bahia?

Não há dúvidas que o clube terá que se reestruturar para conter os gastos excessivos e encontrar novas receitas.

Quer dizer que, se continuasse como estava, o clube faliria?

Isto é um juízo de valor e não posso me pronunciar sobre isso. Mas qualquer empresa precisa ter um planejamento de receitas racional

A receita do programa de associação vai ajudar?

Vai ajudar muito! É uma receita nova e o expressivo número de sócios também nos serve de barganha para negociar novos contratos.

