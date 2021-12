Rátis diz ter pago do próprio bolso FGTS e INSS no Bahia

O grupo de intervenção pretende quitar os salários atrasados dos funcionários do Bahia nesta quarta-feira, 14, caso os valores das cotas de televisão da Rede Globo sejam depositados nas contas do clube.

A ideia inicial era que os vencimentos fossem pagos na tarde da última terça-feira, 13. Contudo, as receitas não ficaram disponíveis. "Assim que o dinheiro entrar na conta, destinaremos os valores para resolver as dívidas imediatas e sanear o clube", disse o interventor.

Rátis admitiu que chegou a pagar do próprio bolso contas de FGTS e INSS dos jogadores da base, em atraso no clube. "Fiz o que estava ao meu alcance. Paguei do meu bolso cada uma das 44 guias em atraso no caixa eletrônico. Posteriormente serei reembolsado, mas precisava fazer aquilo no momento", afirmou.

Lista do conselho - Apenas 128 dos 300 conselheiros que foram destituídos pela intervenção estariam hoje aptos a votar na assembleia do próximo sábado. Além deles, mais oito têm documentação pendente para participar do processo.

O número equivale a apenas 42% do total. Assim, ao menos metade do conselho será renovado com a intervenção, caso não haja modificações no estatuto do clube. Há uma proposta de redução que enxugaria o conselho para o total de 100 membros.

