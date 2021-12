Rátis diz que não proibiu gastos excedentes com ingressos

Segundo dados da auditoria, no contrato do Bahia com a Arena Fonte Nova o clube tinha direito a 300 ingressos por jogo da categoria Premium como cortesia, com a possibilidade de trocá-los o equivalente por bilhetes tradicionais quando lhe conviesse.

O clube, contudo, consistentemente solicitou à Arena Fonte Nova um número superior de ingressos aos que tinha direito gratuitamente, descontando sempre o excedente do contrato firmado com a empresa para mandar seus jogos no estádio (ação prevista no acordo).

Desta maneira, de 7 de abril a 25 de agosto deste ano, em 12 partidas, o Bahia deixou de receber R$ 1.213.690,00.

Em oito desses jogos, o clube estava sob a administração de Marcelo Guimarães Filho, mas a prática de solicitar mais bilhetes que aqueles a que tinha direito sem ônus continuou em pelo menos quatro partidas em que a equipe disputou durante a intervenção sob o comando do advogado Carlos Rátis, no total de R$ 284.480,00.

"Quando assumimos o Bahia, não fizemos nenhuma objeção em relação aos ingressos que eram distribuídos para as torcidas organizadas, porque era uma praxe do clube e não cabia a nós, naquele momento, mudar isso. Houve, porém, muitos conselheiros que foram nos cobrar cortesias. Esses pedidos foram negados por nós, já que estavam destituídos", disse Rátis à reportagem.

Questionado sobre qual setor era responsável pela distribuição dos ingressos, Rátis afirmou que é o Marketing, especificamente o funcionário de nome Danilo. "Mas desde que entramos lá, pedimos para que as práticas do dia a dia do clube fossem feitas normalmente", disse o ex-interventor.

