Ramon aprova trabalho de Dado e aponta evolução: "Muito intenso"

Contratado pelo Bahia junto ao Internacional, por empréstimo, para compor o elenco sub-23, o volante Ramon foi um dos remanescentes do time que disputou o Campeonato Baiano de 2020, faturado pelo Tricolor.

Peça constante no time titular, mesmo com as mudanças de comando, três somente nessa temporada, o jogador concedeu coletiva na tarde desta quinta-feira, 31, no CT Evaristo de Macedo, e falou sobre a evolução do time com o novo treinador, Dado Cavalcanti.

"Dado é um cara que eu trabalhei no início do ano (2020), no time de transição. É uma pessoa muito dedicada, profissional, que gosta de um jogo muito intenso e isso vem sendo feito nos treinamentos. Acredito que estamos em uma evolução, e temos tudo para reverter essa situação nos jogos, com mais trabalho, conseguiremos", avalia.

Questionado sobre a apatia do time mesmo nos momentos positivos, como foi no gol de Ramirez, na partida contra o Internacional-RS, no último domingo, 27, Ramon reconheceu a falta de confiança do elenco.

"Acredito que vibração não, sempre tentamos dar o nosso máximo lá dentro. Talvez esteja faltando um pouco de confiança, mas isso virá com os resultados. Então, buscando um resultado positivo nesses jogos, iremos adquirir essa confiança para mudar esse quadro ruim", revela.

Provável titular contra o Grêmio, por conta da suspensão de Gregore, o atleta falou sobre a partida contra o tricolor gaúcho, na próxima quarta-feira, 6, e deu a receita para sair de Porto Alegre com pontos na bagagem.

"Primeiro, temos que ser uma equipe organizada, uma equipe equilibrada. Não tomar gols. Temos que ir com esse pensamento, montar uma estratégia, um jogo equilibrado para tentar buscar o triunfo, ou pelo menos um ponto", finaliza.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

