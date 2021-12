O Bahia se despediu de 2020 com derrota na Arena Fonte Nova. O Tricolor recebeu o Internacional pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do ano, e perdeu por 2 a 1. A partida ficou marcada também pela estreia de Dado Cavalcanti como técnico da equipe principal do Esquadrão.

Ramírez marca, mas Bahia perde do Inter em casa e segue ameaçado pelo Z-4

Pelo menos neste domingo, 27, o novo treinador não conseguiu fazer do Bahia um time diferente daquele visto sob o comando do antecessor Mano Menezes. O torcedor que assistiu o jogo acompanhou mais uma exibição apática do Tricolor, principalmente no segundo tempo. Não fosse uma série de defesas de Douglas, o Inter teria conseguido até um placar elástico na Fonte Nova.

A sexta derrota seguida na Série A mantém o Esquadrão em situação delicada na tabela. O time é 16º colocado com os mesmos 28 pontos do Vasco, equipe que abre a zona de rebaixamento e tem uma partida a menos. O próximo compromisso do Bahia será dia 6 de janeiro, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Primeiro tempo

O primeiro tempo de Bahia e Internacional na Arena Fonte Nova não chamou atenção pela qualidade técnica da partida, mas apresentou bons momentos para quem assistia o jogo. Foram pelo menos duas boas chances para cada lado antes de Rodrigo Dourado abrir o placar para os gaúchos, que desceram para o intervalo em vantagem.

A primeira chegada de perigo foi do Colorado. Aos três minutos Edenílson aproveitou um vacilo da defesa tricolor, ficou com uma bola mal afastada e mandou um foguete de fora da área. A bola tinha endereço certo, mas Douglas conseguiu fazer a defesa e mandar para escanteio.

Depois do susto inicial o Bahia melhorou no jogo e teve a partida sob seu domínio por alguns minutos. Aos 16’ o time conseguiu transformar esse bom momento em chance de gol nos pés de Alesson. A aposta de Dado Cavalcanti recebeu no meio de campo, avançou até a entrada da área e chutou à esquerda da meta defendida por Danilo Fernandes.

Com o jogo mais equilibrado daí em diante, os visitantes voltaram a assustar com Caio, que obrigou Douglas a fazer outra importante defesa após uma finalização de dentro da área. No rebote, Thiago Galhardo ainda foi travado pela zaga do Esquadrão.

A melhor chance do jogo veio aos 36’ e foi tricolor. Índio Ramírez percebeu o avanço de Rossi e acionou o atacante com um ótimo passe nas costas da defesa colorada. O camisa 11 do Bahia ficou na cara de Danilo Fernandes, chutou de primeira, e viu o goleiro tirar com o pé. Defesaça.

Quando a etapa inicial já se encaminhava para um 0 a 0, Uendel cobrou escanteio na medida e Rodrigo Dourado abriu o placar. O volante subiu sozinho e cabeceou fora do alcance de Douglas. Mais um gol na conta da pior defesa do Campeonato Brasileiro, agora vazada pela 47ª vez em 27 jogos.

Segundo tempo

O 48º gol veio logo aos dois minutos do segundo tempo. No primeiro ataque do Inter, Gregore cortou cruzamento com o braço e o árbitro não teve dúvida em marcar o pênalti. Thiago Galhardo foi para cobrança e aumentou a vantagem colorada na Arena Fonte Nova: 2 a 0.

Ser vazado logo na volta do intervalo pareceu ter acabado com as esperanças do Bahia. O abatimento dentro de campo ficou nítido com a desconcentração dos jogadores. Aí o Inter, que não tinha nada com isso, quase marcou o terceiro logo na sequência. Aos nove minutos Juninho errou na saída, e entregou nos pés de Praxedes. O Colorado rapidamente articulou o ataque e só parou em Douglas.

O goleiro ainda salvou o Tricolor em outros dois lances em sequência. Primeiro na finalização de Lucas Ribeiro, depois na tentativa de Thiago Galhardo.

O primeiro sinal de vida do Bahia no segundo tempo só veio aos 24’, com Índio Ramírez. O jogador passou a semana em foco por uma suposta fala racista, mas mostrou que deixou os problemas fora das quatro linhas e esbanjou concentração e categoria para diminuir o placar.

Ele ficou com um rebote na entrada da área, colocou a bola entre as pernas de Rodrigo Dourado e tocou na saída do goleiro para fazer um golaço e recolocar o Esquadrão no jogo.

Do outro lado, Douglas se manteve com um dos destaques positivos da partida com mais defesas fundamentais. Aos 31’ ele fechou a porta para Yuri Alberto, que recebeu passe cara a cara com o arqueiro tricolor.

Danilo Fernandes também teve destaque no minutos finais. O arqueiro garantiu o triunfo do Inter ao segurar finalização de Fessin, na última chance do Bahia.

