Ramires se reapresenta e retoma treinos no Fazendão

O meio-campista, Ramires, de 19 anos, retornou aos treinos no CT do Fazendão, na tarde desta quinta, 14. O atleta estava servindo a Seleção Brasileira, no Sul-americano sub-20, competição na qual o Brasil não obteve um bom desempenho, ficando na quinta colocação, com uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Enquanto os demais atletas iniciaram a preparação tática para o confronto de domingo, 16, contra o Vitória da Conquista, no próximo domingo , 17, às 17h, no estádio Lomanto Júnior, o jovem atleta treinou a parte física na academia.

A venda de ingressos para a partida válida pela sexta rodada do Baianão teve iniciou na última terça, 12. Até sexta, 15, os bilhetes serão vendidos pelo preço promocional de R$ 20. A partir de sábado, 16, a estrada custará R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

