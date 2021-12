Railan usa internet para achar GPS e "ganha" vaga de titular

Fim de jogo na Fonte Nova. Tomado de emoção pelo triunfo por 2 a 1 sobre o América-MG obtido nos últimos minutos, Railan arremessa o calção do uniforme para a torcida. Ainda em êxtase, ele entra no vestiário para comemorar com os companheiros quando dá de cara com o fisiologista do clube Guilherme Rodrigues, que lança a pergunta: "Railan, cadê o GPS?". Já com outra expressão facial, o garoto responde: "Caraca, Guilherme! Tava no calção... Eu joguei pra torcida!"

Usado para monitorar o deslocamento e a velocidade do jogador - informações importantes para a fisiologia -, o chip desse tipo de GPS não é vendido no Brasil e custa, em média, US$ 150 (cerca de R$ 331). A apreensão tomou conta de Railan. "O Guilherme chegou pra mim: 'rapaz, aquele chip é caro! Não é brasileiro!' E eu só pensando 'meu Deus, o que é que eu vou fazer...?", lembrou o lateral tricolor.

Aos 19 anos, Railan é uma espécie de mascote da torcida. A fama não é à toa: ele, de fato, foi por muito tempo o mascote dos jogos do Esquadrão. Entre um treino ou outro nas categorias de base, ele se vestia de Superman e animava a torcida à beira do campo.

O Superman, então, resolveu encarar a improvável missão de encontrar o chip de GPS perdido. Aproveitou a fama de mascote e espalhou pelas redes sociais na internet o apelo, pedindo a quem tivesse ficado com o short que devolvesse o equipamento. Foi aí que a legião de amigos ajudou o rapaz. "Eu joguei o short para um conhecido que trabalha na Arena. Ele disputou com um cara lá para pegar, então eu não tinha certeza se era ele que tinha pego", conta Railan. "No dia seguinte ele me ligou para avisar que estava com o chip... Só que ele falou pra mim 'pô Railan, pensei que era o seu mp4 [risos]...", lembra.

Passado o sufoco, Railan nem quer pensar que poderia ser cobrado pelo aparelho. "Eu sei que o Guilherme não ia fazer isso comigo, não [risos]... Mas consegui achar, graças a Deus!", brinca. O fisiologista garante que perdoa o jogador pelo incidente. "Não tem problema nenhum... É como ele explicou, na emoção da partida ele se esqueceu do equipamento, mas já foi solucionado", diz.

Deu sorte

A alegria de ter encontrado o chip só não é maior do que pela oportunidade que surgiu quase que simultaneamente ao 'drama'. Com a lesão de Roniery, fora por 15 dias, Railan será o titular da equipe. Os outros candidatos à vaga - Diego Macedo e Galhardo - também estão lesionados. A bela atuação contra o Coelho, triunfo que tanto o emocionou, também pesou para a titularidade. Railan deu a assistência para o primeiro gol, marcado por Branquinho.

O mascote lamenta a contusão do colega, mas agradece pelo apoio. "É chato falar que tô contente, porque tem um companheiro machucado", reconhece. "Mas eu venho me preparando para isso e o Marquinhos vem me dando moral para jogar", completa. Sobre a missão de ser titular - o Bahia enfrenta o Flamengo na quarta e o Fluminense no sábado - ele espera ir bem. "Sei que ainda tenho muito para melhorar, mas nos jogos que entrei dei resultado", diz, garantindo em seguida: "Se for para jogar o calção de novo, eu vou tirar o chip antes [risos]!"

