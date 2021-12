Railan não esconde felicidade por voltar a treinar com bola

Railan faz falta. Não apenas dentro de campo, na condição de lateral direito do Esquadrão de Aço, mas também fora dele, como sinônimo de alegria. Porém, a energia positiva do Manino Maluquinho está prestes a retornar às coletivas de imprensa, arrancando risos dos jornalistas, e principalmente aos campos, com suas estripulias. Após cinco meses se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo, o 'eterno' mascote do clube retornou aos treinos e está recuperado da lesão.

"Nunca fiquei triste, apenas com saudade de tudo, incluindo algumas coisas que jogador não curte muito: concentrações, palestras, coletivos, dar entrevistas... Tudo isso faz falta quando ficamos cinco meses sem ver a cor da bola. Foi difícil 'matar' tanto tempo assim. Saudade da turma eu nem falo, pois estava 'batendo ponto' no Fazendão todo dia, mesmo operado. Não aguento ficar longe", conta Railan, que se machucou em fevereiro, após dividida com Zé Roberto no treino.

Para passar o tempo, Railan buscava distração com bom baiano. "Baixava uma músicas de arrocha para dançar lá em casa. Na verdade, não era arrocha, era a 'dança do aleijadinho', pois ficava com uma perna só. Também jogava futebol no vídeo game. Não sou muito bom, mas dava para passar o tempo", lembra o jogador, aos risos.

O lateral de 20 anos também mostra profissionalismo e carisma até com o rival. O prata da casa do Esquadrão fez amizade com José Wellison, meia do Vitória que teve a mesma lesão e também está prestes a retornar. "Vamos deixar a rivalidade dentro do campo. Somos colegas de profissão e nos aproximamos com as lesões parecidas. Conversávamos quase todos os dias pelo celular, trocando informações e dando força um ao outro. Estamos voltando juntos", completa Railan.

Prazo indefinido

Segundo Railan, que já treina a parte física, seu retorno ao grupo em definitivo deve levar pouco mais de uma semana. "Com dedicação, me recuperei antes do tempo. Creio que, no máximo, em uma semana e meia estou de volta. Para quem esperou cinco meses, falta pouco...".

Já o fisiologista do Bahia, Maurício Maltez, prefere a cautela. "É um atleta que está surpreendendo. Nem parece que fez uma cirurgia. Porém, é preciso calma, pois ele ainda não completou os seis meses que os médicos recomendam para recuperação da cirurgia. Ele já treina com o grupo, mas é uma espécie de 'coringa'. Só não está treinando coletivo para evitar um possível choque com outro colega", avisa.

